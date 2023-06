Ancora una situazione poco chiara, ancora svelata dalla stampa slovena. Secondo quanto riportato dal quotidiano Prava, Ceferin avrebbe ottenuto un prestito per la federazione calcistica della Slovenia. Federazione che, a quei tempi, presiedeva proprio lui. La somma, raccontano nella patria del numero uno Uefa, così avverso alla Juventus, fu utilizzata per l'acquisto di un pezzo di Sportna Loterija, azienda che si occupa di gioco d'azzardo e scommesse sportive.Secondo Josimar, rivista d'inchiesta norvegese, l'uso di questi fondi Uefa non sarebbe stato consentito. A confermarlo anche un membro della commissione finanziaria Uefa di allora. Ai tempi, al vertice del calcio europeo c'era Gianni Infantino: proprio lui accordò il prestito, con Ceferin che ottenne l'agevolazione in quanto già braccio destro del capo Fifa. Non solo: in Norvegia sottolineano come l'attuale presidente del comitato di controllo di Športne Loterija Uros Pogacnik sarebbe anche impiegato presso lo studio legale di Ceferin.