Aleksander, presidente della Uefa, annuncia il lancio della Convenzione sul Futuro del Calcio europeo dichiarando: "Il calcio è una forza sociale cruciale e dà alle persone giovani e vecchie l’opportunità di praticare questo meraviglioso gioco e di abbracciare molti valori: unità, solidarietà, inclusione, lavoro di squadra e lealtà. Tutti coloro che hanno a cuore il calcio dovrebbero sforzarsi di promuovere la sua salute generale, proteggere il suo spirito e i suoi valori, e creare un terreno comune per permettere a questo sport di prosperare in futuro".- "La nostra recente esperienza con le grandi crisi ha dimostrato quanto sia importante rimanere impegnati in questo modo di governare e addirittura migliorarlo. La Convenzione è esattamente in linea con questo obiettivo – oltre a mirare promuovere la democrazia, la trasparenza e il dialogo costruttivo. È nostro dovere preservare i valori e i principi essenziali del calcio, in particolare quello del merito sportivo".