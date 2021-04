Ovviamente Aleksander Ceferin non ce l'ha solo con Andrea Agnelli Aleksander Ceferin. Certo, lì c'è anche un tradimento personale che si è rotto definitivamente. Ma l'altro grande bersaglio del presidente della Uefa è Florentino Perez, ideatore insieme al numero uno della Juventus del progetto SuperLega. Queste sono infatti le dichiarazioni rilasciate da Ceferin ai francesi di RMC Sport: "Perez non vuole un presidente come me? Questo mi spinge ancora di più a restare. Vuole un presidente che gli obbedisca e faccia tutto quello che vuole".