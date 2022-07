Il presidente della UEFA Alexsander Ceferin, ha rialsciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali, dove ha parlato anche del movimento del calcio femminile e degli Europei che stanno per iniziare.'L’Europeo femminile dimostrerà il potere del calcio di sollevare gli animi e di fornire un cambiamento positivo e duraturo. Il sipario sta per alzarsi su uno spettacolo che promette di cambiare le regole del gioco per il futuro del calcio femminile, nella nazione ospitante l’Inghilterra, in tutto il continente e oltre'.