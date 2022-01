Commentando la risoluzione adottata oggi insieme all'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa (PACE), che - si legge - "ha dato un risoluto sostegno alla UEFA, oltre a dare un importante contributo ai temi prioritari per lo sviluppo futuro positivo del calcio". il presidente della stessa UEFA Aleksander Ceferin non ha perso occasione per ribadire la sua opposizione alla Superlega e ha dichiarato: "Le istituzioni europee e il calcio europeo - così come il movimento sportivo europeo - sono fermamente uniti dietro i nostri valori e il nostro modello basato sulla solidarietà. Non c'è spazio per interpretazioni o negoziazioni. È 'no' alle super leghe egoistiche e 'no' alle proposte stravaganti per i Mondiali. Ma 'sì, sì, sì' a lavorare insieme per proteggere e rafforzare il nostro modello che opera nell'interesse del calcio europeo e della società"