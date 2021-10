No, non sarà a Torino. Il presidente Ceferin invece sì, sarà all'Allianz Stadium, casa di quella Juve che ha criticato così ferocemente. E, in definitiva, non sarà occasione per dialogare, chance per un riavvicinamento dei due ex amici. Il numero uno di Nyon e il numero uno bianconero sono ancora parecchio lontani e su tanti punti."Ceferin rimane una persona che ha la mia stima e il tempo aggiusterà ogni disguido e incomprensione", aveva detto Andrea Agnelli in conferenza stampa. I rapporti tra i due però restano tesi dalla notte dello smacco in Superlega. Il giudice spagnolo, Ruiz de Lara, ha imposto all'Uefa l'eliminazione delle sanzioni ai 9 club usciti, dichiarando concluso il procedimento contro il Real Madrid, la Juve e il Barcellona, ancora dentro al progetto. Ceferin ha preso atto. Ma non mollerà. Neanche con Agnelli, con il quale non ci sarà nessun saluto.