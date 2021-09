. Il presidente della Uefa torna a criticare e schernire l'operato di Juve, Real Madrid e Barcellona, club che hanno promosso la Superlega. Ecco le sue parole a Der Spiegel:"Non mi dispiacerebbe se se ne andassero dalla Uefa, è molto divertente che vogliano creare una nuova competizione e allo stesso tempo vogliano giocare la Champions League in questa stagione"."Tutti e tre i club hanno semplicemente manager incompetenti. Hanno cercato di uccidere il calcio"."Fa ridere che si lamenti e dica che il club può sopravvivere solo con una Superlega e poi provi a ingaggiare Kylian Mbappé per 180 milioni di euro".- "Riforme del Fair Play finanziario? In futuro vogliamo parlare di equilibrio competitivo piuttosto che di fair play".