Le parole di Ceferin a Ekipa:"Non posso commentare direttamente questo per due motivi. In primo luogo, perché abbiamo un comitato disciplinare indipendente incaricato di farlo. E in secondo luogo, perché non ho affrontato la questione in dettaglio. Tuttavia, posso dire qualcosa. Mi sono informato e la situazione è gravissima. È così grave che, secondo me, è uno dei problemi più seri che abbia mai visto nel calcio. A livello di campionato spagnolo, ovviamente, la questione è prescritta e non può avere conseguenze concorrenziali, ma le procedure sono in corso a livello dell’ufficio del procuratore civile spagnolo. Ma per quanto riguarda la Uefa non c’è nulla di prescritto".