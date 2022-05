Ai microfoni di Sky Sport è tornato a parlare il presidente dell'UEFA Aleksander Ceferin, il quale ha espresso il suo pensiero su quella che è stata la prima edizione della Conference League, senza risparmiare frecciate agli addetti ai lavori.



'Sono super soddisfatto della Conference, all'inizio c'erano tanti cosiddetti esperti di calcio che la definivano non importante. Roma e Feyenoord sono due squadre che potrebbero giocare in Champipons, non vedo l'ora di vedere la sfida'.