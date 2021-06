Non c'era,, nell'ultima riunione. Il presidente bianconero, formalmente fuori dall'organismo che controlla i club presenti nell'Uefa, non ha presenziato chiaramente al primo incontro presieduto dal patron del Psg, successore proprio di Andrea Agnelli. Come racconta La Gazzetta dello Sport, alla riunione non erano presenti i rappresentanti di Barcellona e Real Madrid, gli altri club che sono rimasti all'interno del progetto Superlega.