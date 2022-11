Problemi in vista persecondo quanto riportato dai media sloveni e ricostruito dal quotidiano Domani,. Una vicenda che può complicare notevolmente la terza rielezione come numero uno della UEFA. Lo scandalo va dai primi anni 2000 al 2010 e riguarda un pagamento sospetto di 390mila euro per un subappalto nei lavori ferroviari, storia che coinvolge ambienti molto potenti in Slovenia, tra cui appunto lo studio legale della famiglia Ceferin.. Quest'ultimo, durante quegli anni consolida un profilo da lobbista che lo vede muoversi costantemente sottotraccia per risolvere problemi di amici del mondo politico e imprenditoriale. E proprio grazie a questo profilo egli viene arruolato da uno dei più prestigiosi studi legali del paesche attirerà i sospetti degli inquirenti. Quei 390mila euro sarebbero la parcella pagata allo studio Ceferin per una consulenza prestata alla società ferroviaria statale.e dello studio legale di famiglia, In attesa del terzo grado di giudizio e di capire come finirà questa vicenda, adesso la presidenza UEFA di Ceferin è a rischio.