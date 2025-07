Cecilia Salvai verso Inghilterra-Italia: 'Orgogliosa del percorso, mio e della squadra'

Getty Images

Europeo femminile, le parole di Salvai verso Inghilterra-Italia

, difensore della, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della super semifinale dell'tra Italia e Inghilterra, in cui con tutta probabilità sarà schierata dal primo minuto: "Cercheremo di sfruttare i nostri punti di forza e qualche loro punto debole. È una roba pazzesca, hanno iniziato a scendermi le lacrime quando Cristiana (Girelli, ndr) ha segnato", le sue parole, piene di emozione in vista di un match storico per la Nazionale."In questi giorni uno ripensa anche al percorso, sia individuale sia di squadra, mi sento tanto orgogliosa di quello che ho fatto io e che ha fatto la squadra", ha aggiunto Salvai, che nel corso della sua carriera ha dovuto anche superare alcuni gravi infortuni. "Williamson (capitana dell'Inghilterra, in dubbio per via di un infortunio, ndr) ha un ruolo fondamentale, la sua assenza potrebbe avere degli effetti ma arrivate a questo punto non possiamo focalizzarci su una sola giocatrice", ha concluso la giocatrice bianconera.