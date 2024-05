Niente sfida contro la, oggi, per Cecilia. La giocatrice dellaha infatti accusato un risentimento muscolare alla coscia destra, che dovrà essere valutato nei prossimi giorni. Per lei nemmeno la possibilità di stare in panchina nel match in programma alle 18.00 allo Stadio Pozzo di Biella. Un'assenza importante per le bianconere, che dopo aver "consegnato" lo scudetto proprio alle giallorosse e guadagnato la qualificazione alla prossima Champions League femminile concluderanno la propria stagione sabato 18 maggio alle 15.00 contro il Sassuolo, in trasferta.