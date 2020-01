Il giornalista Stefano Cecchi è intervenuto stamattina ai microfoni di Radio Sportiva toccando, tra i vari temi, la questione Var e il recupero di Chiellini. Sul capitano della Juventus, Cecchi si è così espresso:

"Chiellini può far fare il salto qualità definitivo alla Juventus: per ora la squadra è stata penalizzata dalla sua assenza. Sarà l'arma in più della per affrontare la fase decisiva della Champions League".