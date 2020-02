Il giornalista Stefano Cecchi, firma de La Nazione, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva sull’emergenza Coronavirus: "Capisco le preoccupazioni, reputo che sia stato giusto sospendere le manifestazioni sportive. C'è qualcosa di più importante dello sport, è il rispetto per la nostra vita. A mio parere le cose non si fermeranno qua, prepariamoci a tempi difficili. Non c’è spazio per le polemiche, dobbiamo unirci per uscire ancora più forti da questa situazione".



SUL CAMBIO DI PANCHINA ALLA JUVENTUS - "C'è stata una richiesta di esprimere un bel gioco, il mondo juventino non voleva più Allegri, ma come sempre il giudizio su Sarri e Paratici sarà espresso a fine anno in base ai risultati"



SU PJANIC - "Non mi ha mai convinto totalmente ma in questa Juventus è fondamentale".