Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Stefano Cecchi si è soffermato su alcuni temi del momento tra i quali la Juve. Ritornando al match di sabato tra bianconeri e Napoli il giornalista ha dichiarato: “Szczesny e De Ligt non mi sono piaciuti, soprattutto sul terzo gol. L’olandese è un giovane di talento e prospettiva ma, ad oggi, non vale assolutamente Giorgio Chiellini”. La Juve quindi potrà sentire la mancanza del difensore azzurro che resterà ai box per almeno sei mesi dopo l'infortunio al ginoccio e la relativa operazione.