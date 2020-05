Il giornalista de La Nazione Stefano Cecchi commenta le parole di Chiellini su Mario Balotelli: "Ha avuto il coraggio di dire quello che pensa - dichiara a Radio Sportiva -, uno che ha sciupato il talento che aveva. Mela marcia? Il concetto è simile. L'unica cosa che mi lascia perplesso è raccontarlo in un libro. Sono dell'idea che certe cose andrebbero dette a voce, dalla reazione di Balotelli ho la sensazione che questo non sia stato fatto. Ma nella sostanza sono d'accordo con Chiellini. Se Balotelli non avesse avuto trasgressioni sarebbe stato trattato come un calciatore assolutamente normale e modesto".