Stefano Cecchi, giornalista de La Nazione, parla a Radio Sportiva dell'emergenza coronavirus e di come la sta affrontando il mondo del calcio: "Ma davvero stiamo a parlare degli allenamenti della Lazio con 600 morti al giorno? E' un'emergenza straordinaria e parlare oggi di formula del campionato stride con il senso comune. Restiamo il più possibile in casa e aspettiamo per qualsiasi scelta, questo non è il momento di scegliere, è il momento della responsabilità". Ieri il responsabile della Protezione Civile Angelo Borrelli dall’inizio ha aggiornato i numeri dell’epidemia: 47.021 persone hanno contratto il virus in Italia, +5.986 rispetto al giorno precedente. Di queste, sono decedute 4.032 (+627 rispetto al 19 marzo , +18,4%) e 5.129 sono guarite, +689 rispetto al giorno precedente