Il Milan punta forte su Dani Ceballos. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Real Madrid lo valuta tra i 45 e i 50 milioni di euro, ma i rossoneri, per via delle questioni del Fair Play Finanziario, preferirebbe l'ipotesi di un prestito biennale con diritto di riscatto dilazionato in più anni, assorbendo interamente il contratto di 4 milioni di euro di Ceballos a partire dalla prossima stagione. E il centrocampista classe '96, da tempo seguito dalla Juventus, potrebbe presto sbarcare in Italia, ma al Milan e non in bianconero.