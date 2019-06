Dani Ceballos, centrocampista del Real Madrid, accostato a Juventus e Milan sul mercato, si è raccontato in ottica futura in un'intervista a Cadena SER in Spagna: "L'anno prossimo sarà il mio anno. Sinceramente voglio giocare e farlo nel Real è dura perché ci sono i migliori e non posso essere titolare indiscutibile. Magari in futuro sarò al loro livello, ma l'obiettivo è giocare 40 partite ed essere importante nella squadra in cui sono. Ho la fiducia del club al 100%, così come io mi fido del 100%, altrimenti sarei andato via. Il mio sogno è trionfare nel Real, la mia idea è vincere lì e ce l'ho ben chiara. Parlerò con il club dopo l'Europeo, ci deve essere sintonia tra club allenatore e giocatore e il meglio per il Real è che il giocatore si senta importante".