Ai microfoni di Onda Cero, Dani Ceballos, centrocampista del Real Madrid seguito a lungo anche dalla Juventus, ha messo in chiaro le cose: "Zidane è stato schietto con me, ho accettato ciò che mi ha detto. Se dovessi lasciare Madrid voglio andare in una squadra che mi faccia sentire al centro del progetto, voglio dimostrare di poter competere in qualsiasi club europeo. Sono un calciatore giovane che vuole giocare e vincere, non voglio un altro anno senza giocare". Insomma, sono giorni caldi anche per lui, che potrebbe liberarsi addirittura in prestito. Nelle intenzioni del Real, però, Ceballos resta una delle primissime alternative alla mediana titolare. Ergo, non sarà così semplice...