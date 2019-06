Dani Ceballos e Zinedine Zidane ai ferri corti. Il centrocampista e il tecnico del Real Madrid si sono parlati nei giorni scorsi, prima dell'inizio dell'Europeo Under 21. Secondo quanto riporta As, Zizou avrebbe detto a Ceballos di non voler più lavorare assieme a lui ma la risposta del talentino spagnolo è stata immediata: "Nessun problema, la stessa cosa vale per me". Prima del trasferimento al Real Madrid due anni, fa Ceballos era stato vicino alla Juve che però si mosse in ritardo per provare a prenderlo dal Betis. Ora le strade del calciatore e delle Merengues si divideranno. La Juve è ancora interessata?