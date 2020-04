La Juventus si muove sul mercato per anticipare la concorrenza. Tra i giocatori nei radar di Fabio Paratici c'è anche Dani Ceballos, di proprietà del Real Madrid e in prestito all'Arsenal. Sul centrocampista classe '96 c'è da registrare anche l'interesse del Milan, che ha buoni rapporti col Real da dove l'estate scorsa ha preso Theo Hernanez. In un'intervista a Dazn, Ceballos ha parlato del suo futuro: "Ho parlato recentemente con Zidane e mi ha detto che mi sta seguendo nella Premier. Penso che il mio futuro sia ora al Real Madrid".