"Non voglio essere venduto. Ciò che verrà dopo, immaginatelo. Voglio sfruttare ciò che ho e sentirmi importante dove sono. Il prossimo anno sarà il mio anno migliore. Gioco per divertimento e voglio davvero dimostrare quanto valgo. Non è stata la mia migliore stagione quest'anno ma sono stato contento di essere riuscito a far andare bene le cose", così Dani Ceballos, centrocampista del Real Madrid, ha di fatto chiuso a una possibile partenza dai Blancos nell'estate di mercato, magari per approdare in Italia, dove è seguito con interesse soprattutto dal Milan. La Juventus osserva.