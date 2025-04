C'è una Juventus prima e dopo CR7: il dato sulla media goal è impressionante

AFP via Getty Images

Laha un evidente problema con l'attacco, motivo per cui sta già studiando fin da ora possibili soluzioni sul mercato . E non da adesso, con Dusan Vlahovic e Randal Kolo Muani, ma da un tempo più lungo, perché i numeri, come riportato da Tuttosport, raccontano una squadra cone un’altra senza: nel triennio torinese del fuoriclasse lusitano, infatti, i bianconeri erano abituati - soprattutto grazie alle sue reti (101 in totale) - a viaggiare a una media di 1.8 goal a partita (nello specifico: 1.7 con Massimiliano Allegri, 1.9 con Maurizio Sarri e 2 con Andrea Pirlo).

La media goal della Juventus prima e dopo Ronaldo

Dall’addio di Ronaldo, la media realizzativa della Juventus è calata a vista d’occhio, fino a toccare gli 1.4 goal per match nel secondo anno dell’Allegri bis, e nella stagione attuale. Un trend da ribaltare, chiaramente, già da oggi per raggiungere un piazzamento in Champions League, e poi nel prossimo futuro, per una squadra di nuovo vincente che non debba sempre lottare più del dovuto per riuscire a segnare.