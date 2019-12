Your browser does not support iframes.

"Ce li ha addosso" scrive Il Corriere dello Sport, nella prima pagina di presentazione alla partita di questa sera a Marassi tra Sampdoria e Juventus. Con Inter e Lazio, oltre ai bianconeri, in pressione l'una sull'altra in tre punti, ogni partita diventa fondamentale. "Solo una partita", invece, è il titolo che Marca riserva nella giornata del Clasico tra Real Madrid e Barcellona. In copertina, ovviamente, Lionel Messi e Sergio Ramos, i capitani delle due squadre che si affronteranno stasera.



Sfoglia la GALLERY per le prime pagine dei quotidiani sportivi