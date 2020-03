Your browser does not support iframes.

Le prime pagine dei giornali sportivi domani in edicola riservano tutta l'attenzione sull'emergenza coronavirus. "Ce la faremo" titola Il Corriere dello sport, riportando tutti gli appelli che arrivano dal mondo dello sport, compreso quello del portiere della Juventus Gianluigi Buffon. "Ronaldo: 'Non uscite di casa'" invece, è la prima pagina di Tuttosport, che riprende le parole del campione portoghese lanciate via social dalla sua quarantena a Madeira, dove già si trovava per assistere la madre dopo l'ictus. Attenzione al coronavirus anche in Spagna, con Marca e As che aprono con l'emergenza in prima pagina, segno che ormai non esistono più confini per il contagio.