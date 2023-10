Verona, Fiorentina e Cagliari, queste le prossime tre partite della Juventus prima del big match contro l'Inter, in programma il 26 novembre. Una partita che però è già nei pensieri dei tifosi visto che, come riferisce la Gazzetta dello Sport, l'Allianz Stadium è già sold out per la sfida con i nerazzurri. Al momento, la squadra di Allegri insegue l'Inter in classifica; la distanza però è minima, di soli due punti e chissà, se quando le due formazioni si affronteranno, il distacco sarà ancora inferiore o non ci sarà proprio.