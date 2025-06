POOL/AFP via Getty Images

C'è anche John Elkann a Venezia per il matrimonio di Jeff Bezos

2 ore fa

Per uno degli eventi mondani più esclusivi dell’anno, Venezia ha accolto personalità di spicco provenienti da tutto il mondo. Tra gli ospiti più attesi c’era anche John Elkann, presidente di Stellantis e CEO della holding Exor. Insieme alla moglie Lavinia Borromeo, Elkann è stato fotografato mentre lasciava l’hotel di lusso St. Regis per raggiungere, a bordo di un taxi boat, la suggestiva location scelta per la cerimonia.



La presenza di Elkann non è passata inosservata. Figura chiave dell’industria europea, rappresenta un importante punto di congiunzione tra finanza, mondo automotive e innovazione tecnologica. Negli ultimi anni, ha saputo costruire un solido rapporto personale e professionale con Jeff Bezos, protagonista dell’evento. La loro amicizia, ormai consolidata, riflette un’alleanza che va oltre gli interessi economici, abbracciando una visione condivisa del futuro globale.