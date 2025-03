CdS - Zazzaroni: 'Thiago Motta non è impazzito improvvisamente, fossi in Elkann...'

AFP via Getty Images

Sul Corriere dello Sport,evidenziando le differenze tra l'allenatore che ha seguito al Bologna e questi mesi alla Juventus. Ma in particolare si parla di come viene giudicato dall'opinione pubblica il tecnico bianconero, prima esaltato e poi lasciato cadere. "Gli opinionisti risultatisti, gli infedeli - giornalisti, talent, ex giocatori -, quelli che promuovono il bel calcio alla Guardiola, o alla Bielsa, ma innestano con abilità la retromarcia non appena il presunto produttore di spettacolo esce con le ossa rotte dal campo, il giudice supremo".

Thiago Motta, il commento di Zazzaroni

Ma non nuovo.Da maggio dello scorso anno a ieri,. Resta tuttavia un potenziale valore del calcio italiano e europeo e allora perché non provare a indicare dove ha sbagliato e dovrebbe correggersi pur senza abbandonare del tutto i princìpi che l’hanno reso una scommessa intrigante?"."Ho seguito tutte le partite del suo (e mio) Bologna, dal primo al 95esimo minuto. Ho visto crescere la squadra in personalità e gestione di situazioni e momenti, migliorare gente come Beukema, Lucumi, Calafiori, Zirkzee, Orsolini, Moro, Posch, Fabbian, El Azzouzi, Saelemaekers. Ho registrato i mugugni dei dirigenti coi quali aveva smesso da mesi di confrontarsi. Ma ho notato che in Thiago c’è del buono. Allo stesso tempo ho detestato il trattamento che gli OR (opinionisti risultatisti) hanno riservato a Allegri, simile a quelli subiti in precedenza da Ancelotti al Napoli, all’Everton e ultimamente al Real, e da Mourinho negli ultimi mesi alla Roma"."Motta juventino l’ho accompagnato fin dal primo giorno con alcune riservesempre che abbia capito cosa è accaduto".