Quali saranno i prossimi passi di Thiago Motta? Di questo parla il Corriere dello Sport. A inizio settimana, l’ormai ex allenatore del Bologna dovrebbe incontrare Giuntoli e con lui trovare l’ultima quadra su un accordo che secondo vari rumors appare già puntellato: 5 milioni di euro netti a stagione per tre anni, senza opzioni di rinnovo dopo il primo biennio come si ipotizzava in un primo momento, e con ampi poteri all’italo-brasiliano per trasformare la Continassa nel suo personalissimo laboratorio di idee. Oltre a chiarire gli ultimi dettagli -- il vertice di inizio settimana potrebbe trasformarsi già in una prima riunione operativa.