Tra i rinnovi più importanti a cui la Juventus lavora c'è quello di Federico Chiesa, il cui contratto scadrà nel 2025. E' necessario quindi un prolungamento per evitare di perderlo a zero e avere più forza contrattuale in un eventuale cessione. Nelle intenzioni della Juve, Chiesa dovrebbe prolungare prima dell’Europeo; in questo modo, l’attaccante non trasformerebbe la competizione in una vetrina allo scopo di avere più potere negoziale. Lo riporta il Corriere dello Sport. Si parla molto del futuro di Federico anche in relazione a chi sarà il prossimo tecnico della Juventus. Una scelta che potrebbe condizionare la trattativa.