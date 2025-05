CdS - Nuovo allenatore Juventus, spunta Genesio del Lille: il profilo

AFP via Getty Images

Dopo il no di Gasperini e di Conte, la Juventus continua la ricerca del nuovo allenatore e a prendere la situazione in mano è Damien Comolli. Il futuro dirigente bianconero, riferisce il Corriere dello Sport, si sta già muovendo da leader sondando le piste a lui più conosciute. Ed ecco spuntare nella rosa dei candidati il francese di origini calabresi, avversario della Juve a novembre in Champions (finì 1-1).Genesio, si legge, è un allenatore molto carismatico, abituato a lanciare i giovani e a lavorare con numeri e algoritmi proprio come Comolli. S è sempre ispirato a Guardiola, aggiunge il quotidiano, anche se è sbagliato inquadrarlo come uno attento solo all'estetica o alla parte offensiva.

Dopo una vita al Lione, in vari ruoli dal 2007 al 2019, ha allenato a Pechino (2019-20), per due anni il Rennes e nell’ultima stagione ha perso la Champions con il Lilla per la differenza reti negli scontri diretti ai danni del Nizza, chiudendo al 5° posto.