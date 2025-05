CdS - 'Milik può diventare un'ottima riserva', lo scenario per la Juventus

Getty Images



Milik resta alla Juventus o sarà ceduto?

Laha ufficializzato il rinnovo di contratto diallungando di un'altra stagione. Ma quali sono gli scenari adesso per l'attaccante polacco? Sostanzialmente due, riporta il Corriere dello Sport, entrambi validi.Il primo, scrive il quotidiano, è che Milik può essere recuperato totalmente, diventando un'ottima riserva con uno stipendio molto abbordabile per i canoni di una big, in relazione anche alla sua esperienza. Da capire quando possa ritornare ed essere utile alla causa, ma è un buon modo per cautelarsi in una campagna trasferimenti che rivoluzionerà l'attacco bianconero.

L'altro invece è che Milik possa essere utilizzato come pedina di scambio oppure ceduto in prestito con ingaggio pagato da chi lo vorrà: sarebbe stato impossibile per un club di medio livello affrontare questo tipo di spesa a cuor leggero, invece così qualcuno può cercare di rilanciarlo ad alti livelli.