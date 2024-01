La Juventus lavora per i possibili acquisti ma anche per le cessioni. Su quest'ultimo fronte in particolare, c'è da fare attenzione all'asse con il Monza, club con cui già in passato i bianconeri hanno fatto delle operazioni, come ad esempio l'anno scorso, quando il club brianzolo acquistò in prestito Rovella. Come riferisce il Corriere dello Sport, Adriano Galliani ha messo gli occhi su due talenti della Juve. Il primo è Iling Junior, esterno inglese che sta trovando poco spazio. E poi c'è Fabio Miretti. Quest'ultimo in particolare è un desiderio dell'allenatore, Raffaele Palladino, che già in estate aveva chiesto alla società di portarlo in rosa.