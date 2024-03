Il campionato della Juventus sembra ormai definito. Niente scudetto ma Champions League sicura. Questo quanto emerge anche dalle simulazioni di Opta Predictions, che assegnano ai bianconeri un esiguo 0,09% di chance di riaprire il discorso scudetto, ormai saldamente nelle mani dell’Inter, e una quasi certezza dell’approdo in Champions. La probabilità è del 98,95%, praticamente come il Milan, attualmente terzo in graduatoria, che vanta un 98,8% di possibilità di arrivare tra le prime quattro. Lo riporta il Corriere dello Sport.