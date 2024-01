Samardzic al Napoli, tutto fatto? Non ancora, perché in base a quanto riferito dal Corriere dello Sport, infatti, nell’agenda dell’Udinese è previsto anche un incontro con la Juventus. Il club bianconero da tempo è interessato al centrocampista serbo anche se non ha mai deciso di affondare il colpo per provare ad ingaggiarlo subito. Samardzic da giorni è vicino al Napoli, che già ha presentato un'offerta all'Udinese e avviato colloqui approfonditi con l'entourage del ragazzo. Giuntoli ha sempre tenuto Samardzic nel proprio database, gli sarebbe piaciuto prenderlo a Napoli e non ha mai dimenticato l’eleganza di quel ragazzo che Adl lusinga con un quinquennale a scalare da 1,3 e che farebbe riconoscere all’Udinese 20 milioni di euro con cinque di bonus.