Dopo la clamorosa indiscrezione sull'accordo che lil Corriere dello Sport continua a insistere su questo fronte, parlando di una vera e propria sfida tra i bianconeri e l'Inter per arrivare all'attaccante belga. I nerazzurri, non vogliono farsi soffiare sotto il naso il giocatore e per questo, si legge, sarebbero disposti a mettere un euro in più di quanto offrirebbe la Juve al Chelsea. Questa settimana potrebbe essere decisiva per capire come finirà la vicenda.La terza incomoda potrebbe essere il Psg, che però al momento non ha presentato un'offerta al club londinese. L'Inter invece, la sua proposta (35 milioni tra prestito e riscatto) la sta preparando mentre per la Juventus, riferisce il quotidiano, è solo questione di giornAl momento però non c'è stata una vera svolta per l'addio di Dusan. La chiave potrebbe essere proprio il Chelsea, che cerca un centravanti. "Vlahovic spedito a Londra e Lukaku pronto a sbarcare a Torino assieme a 25 milioni", riferisce il CorSport. Uno scenario però che al momento non ha ancora preso corpo.