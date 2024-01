Il Corriere dello Sport lancia la notizia sul futuro di Lazarche sembrava destinato al Napoli in questa sessione di mercato e invece può trasferirsi alla Juve, con cui avrebbe già un accordo per il contratto. Il talento serbo può essere il jolly scudetto e a proposito di questo, Dusan Vlahovic avrebbe già chiamato l’amico e collega di nazionale, promettendogli scintille. Dentro lo spogliatoio della Juve infatti, il vero obiettivo non è il quarto posto ma lo scudetto. (QUI) per approfondire la situazione sul futuro di Samardzic.