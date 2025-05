Getty Images

CdS - 'Fallo restare', la richiesta alla moglie di Conte: la risposta è chiara

un' ora fa



Il Napoli ha festeggiato per le vie della città e dietro il bus con i giocatori, c'era quello in cui erano presenti le famiglie, tra cui quella di Antonio Conte, compresa la moglie Elisabetta Muscarello, che è stata riconosciuta dai tifosi ed anche lei acclamata. Il Corriere dello Sport racconta un retroscena avvenuto durante i festeggiamenti e una frase che fa sperare i tifosi napoletani.



Secondo quanto riporta il quotidiano infatti, alla moglie di Conte qualcuno ha urlato "Fallo restare", con chiaro riferimento alla permanenza del tecnico. Un vero e proprio appello a cui Elisabetta non si sarebbe opposta, anzi. "Farò di tutto", la risposta della moglie di Conte alla richiesta di qualche tifoso. Insomma, non ci sarebbe solo Aurelio De Laurentiis a cercare di convincere l'allenatore a non andarsene ma anche gli affetti familiari.