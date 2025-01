Douglas Luiz-Juventus: il prezzo per la cessione

Si parla molto del futuro diche già potrebbe lasciare ladopo solo pochi mesi dal suo arrivo a Torino. Il centrocampista brasiliano è una opportunità per il Nottingham Forest, che è fra i club che hanno chiesto informazioni con insistenza. È secondo in classifica, vuole raggiungere la Champions League, sarebbe un ottimo regalo per Nuno Espirito Santo, scrive il Corriere dello Sport.C'è un problema valutazione però per Douglas Luiz, si legge sul quotidiano: per evitare una minusvalenza servono circa quarantacinque milioni. Qualora dovessero arrivare la Juventus potrebbe muoversi molto più liberamente sulla scacchiera del mercato.