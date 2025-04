CdS - Conte è il più grande chirurgo d'urgenza: solo lui può sistemare la Juventus

Marco Luzzani

Antonio Conte in tutta la sua carriera ha dimostrato di essere un allenatore in grado di risolvere più problemi in poco tempo. Spesso ha portato squadre che erano in difficoltà ad uscire dalla crisi, a volte che durava da anni. E proprio di questo parla il Corriere dello Sport."Antonio Conte ricorda più Doctor House. Scontroso, urticante, ai limiti e anche l’oltre l’insopportabile, eppure bravissimo, scrupoloso, preparato e soprattutto dannatamente efficace. In due parole: il migliore. La diagnosi la trova sempre e il paziente si salva", quanto si legge sul quotidiano, che aggiunge: ". Nessuno come lui è in grado di prendere in cura una squadra finita in sala rianimazione e portarla – quasi sempre al primo anno – non solo fuori dall’ospedale ma alla vittoria. Alla gloria".

Proprio per questo ci sono due club che vengono accostati da tempo al tecnico. "Solo Conte potrebbe, ad esempio, rimettere in riga un club come il Milan o ovviamente la Juventus la casa madre:che avrebbe dovuto portare il calcio dell’avvenire e poi sappiamo com’è finita".