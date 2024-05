Riccardo Calafiori, ovvero l'uomo ovunque. Come scrive il Corriere dello Sport, il difensore va sempre alla ricerca di spazi dentro i quali andare a giocare, a volte in mezzo al campo, a volte sul lato sinistro, a volte anche sulla trequarti, se non addirittura in attacco. Oltre a questo è evidente che faccia anche il difensore, e che lo faccia bene. Non a caso a meno di ripensamenti Luciano Spalletti gli troverà uno spazio nella lista dei convocati per gli Europei, invaghito com’è dei calciatori che sanno giocare in più ruoli. Il merito è anche di Thiago Motta. Nel Thiago Lab Calafiori è diventato l’Uomo ovunque, ed è facile immaginare che nel caso in cui il tecnico dovesse lasciare il Bologna farebbe il possibile per portarselo dietro, e lo stesso discorso vale anche per Zirkzee.