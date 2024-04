Il futuro di Massimiliano Allegri è incerto, così come quello di Adrien Rabiot. Come riferisce il Corriere dello Sport, è indissolubile il filo che collega l’allenatore toscano ad Adrien Rabiot: il francese scelse la Juve nel 2019 poiché convinto da Max (poi si ritrovò a lavorare con Sarri) e a giugno del 2023 ha prolungato il suo accordo con la Signora (per una sola stagione) pur di continuare a lavorare con Allegri. Anche se questo significava restar fuori dal giro delle coppe europee. Tra i due c’è una sorta di affinità elettiva e il francese, senza il suo mentore, potrebbe essere attratto da altre mete.