L'incontro, o meglio, la call, tra Juventus e Chelsea, inizialmente prevista per lunedì, potrebbe slittare al giorno successivo. La settimana che si apre è quindi quella decisiva per il futuro di Romelu Lukaku e Dusan Vlahovic. L'attaccante belga spera di essere a Torino entro venerdì per mettersi a disposizione di Allegri a poco più di una settimana dal debutto in campionato. La questione è ormai chiara, i Blues dovranno alzare la loro offerta, avvicinandosi alle richieste della Juve.IL RETROSCENA - Intanto, come riferisce il Corriere dello Sport, i contatti telefonici tra il tecnico livornese e Lukaku sono abbastanza frequenti. Anche in tournée i due si sono sentiti con l'intento di tranquillizzare il giocatore sulla situazione. Non una cosa inusuale questa ma in è chiaro che Allegri ha svolto un ruolo fondamentale in questa trattativa. Con sensibilità e discrezione, per non urtare la suscettibilità di Vlahovic, dal momento che l'operazione non è ancora conclusa.