Come spiega Tuttosport, l'emissione di un bond da 175 milioni ha permesso al club di avere maggiore serenità, allungando anche i tempi di rientro con le banche e l'EBITDA - indice per il peso del debito sui conti delle società - non dà risultati preoccupanti, ma solo di poco sotto la soglia ritenuta critica dagli analisti. Anche se i ricavi servono e serviranno, sempre al massimo.Come spiega Investing.com, la riunione del consiglio di amministrazione della società, posticipata ad oggi, darà nuovi sviluppi. I temi che verranno analizzati sono diversi: dall’influenza dell’acquisto di Cristiano Ronaldo sulle spese della società alle entrate conseguenti a quel colpo, ma non solo. Le previsioni - scrive il portale - si basano sulle anticipazioni provenienti dai conti di Exor, holding della famiglia Agnelli e controllante della Juventus con il 63,77% del capitale bianconero.