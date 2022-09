Si é svolto oggi il tanto atteso consiglio d'amministrazione della. Come riporta calciomercato.com: "non è prevista alcuna decisione in merito alla guida tecnica della Juventus. Per quanto il dibattito interno si sia fatto infuocato su Massimilianodopo la doppia sconfitta con Benfica e Monza - il vicepresidentespingerebbe per l'esonero - la volontà che prevale al momento è quella di assecondare il rinnovo della fiducia da parte di Andrea".Una divisione interna, e le voci su una possibile dimissione diche al momento non trova riscontri, che ha agitato i tifosi della Juventus che sui social si sono mossi in favore del vicepresidente.