Pochi istanti fa la Juventus ha annunciato attraverso un comunicato ufficiale tutti i nomi di quelli che faranno parte per la nomina del nuovo CDA, in programma per il 18 gennaio prossimo. Tra i vari candidati spicca anche il nome di Maurizio, al momento il nuovo direttore generale del club,' -è un classe 1973 e ha conseguito la laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni al Politecnico di Torino, svolgendo numero esperienze in Italia e all'estero. I suoi primi passi li ha mossi presso in Accenture, per poi dedicarsi allo sviluppo di servizi digitali e di e-commerce. Nel 2004 approda alla FIAT, dove partecipa al rilancio della società guidata da Sergio Marchionne, in qualità di direttore dicon responsabilità di marketing e comunicazione per i marchi Fiat, Alfa Romeo e Lancia.- Nel 2007 è entrato a far parte del settore editoriale del Gruppo come direttore dell'area digitale e marketing dell'editrice della Stampa, per poi diventare 3 anni dopodella concessionaria di pubblicità. E' il 2013 quando passa a Il Secolo XIX, dove lavora alla fusione con la Stampa nel ruolo di Amministratore Delegato. Successivamente guida il processo di integrazione di Itedi con il Gruppo Espresso, che porta alla creazione del gruppo Gedi, definito come uno dei maggiori gruppi editoriali europei. Attualmente ricopre l'incarico di Amministratore Delegato di Gedi Gruppo Editoriale.