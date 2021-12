Come annunciato nella serata di ieri, è Suzanne Heywood il nuovo componente del CdA della Juventus, in sostituzione di Laura Zanetti che nei giorni scorsi aveva rassegnato le sue dimissioni per ragioni personali. A tracciare un profilo della donna - fedelissima dell'AD di Exor John Elkann - è Calcio e Finanza, che ne ripercorre la carriera nelle tappe principali.



Laureata in Scienze all'Università di Oxford con Dottorato a Cambridge, Heywood (nata Cook) ha alle spalle anche un'esperienza di vita particolare, avendo trascorso oltre dieci anni da giovane (dal 1976 al 1986) navigando per il mondo con la sua famiglia. A livello professionale, dopo aver iniziato a lavorare per il Tesoro britannico, nel 1997 è entrata in McKinsey & Company, lasciata poi nel 2016 per diventare Managing Director di EXOR. Nel 2018, inoltre, è stata scelta come successore di Sergio Marchionne alla presidenza di CNH Industrial e oggi siede anche nel CdA del settimanale The Economist (controllato da EXOR), oltre ad essere stata vicepresidente della Royal Opera House. Molto inserita nell'establishment inglese, la manager si è sposata nel 1997 con Jeremy Heywood, per anni uno dei massimi responsabili amministrativi di Downing Street (la residenza del primo ministro inglese) con diversi ruoli, che ha mantenuto fino alla sua morte nel 2018.