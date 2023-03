In gallery gli infortuni e le gare non giocate da Pogba stagione per stagione.

Lo sguardo spento di chi ha saputo in questi anni sorridere anche nei momenti più difficili. Ma questa volta no,per non parlare della carriera. Ma è il più doloroso, difficile da accettare. Perché arriva dopo mesi da incubo per l'infortunio al ginocchio. E perché arriva dopo l'ennesima delusione anche extra campo, ovvero la mancata convocazione per il ritardo in ritiro e nel momento in cui addirittura si ipotizzava un suo impiego dal primo minuto.Ma c'è di più, perché per tornare a una stagione non tormentata dai problemi fisici bisogna andare al 2016/2017, ovvero al primo anno con la maglia del Manchester United dopo l'esperienza a Torino. E Paul non si è fatto mancare nulla. In totale, 145 partite saltate negli ultimi 6 anni. Un calvario infinito ma questa stagione potrebbe diventare presto la peggiore anche in termini numerici, con quasi 50 match in cui non è stato a disposizione.